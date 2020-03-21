Anadolu Üniversitesi “güvenli sosyal mesafe” konusunda bilgilendirdi

Anadolu Üniversitesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı "Güvenli sosyal mesafe" uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Alınan önemli tedbirlerden biri olan güvenli sosyal mesafenin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapan Anadolu Üniversitesi, özellikle evlerinden dışarı çıkmak zorunda olan bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Her ne kadar son günlerde evde kalınması yönünde yetkililer tarafından uyarılarda bulunulsa da birçok insanın mecburi sebeplerden ötürü düzenli olarak evden ayrılması gerekiyor. Sosyal mesafeyi anlatan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Bu durumda dışarıda olan vatandaşlar, gerektiğinde insanlarla mesafenizi koruyarak güvende kalmak için toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, uçak veya otobüs kullanarak uzun mesafeli yolculuklar yapıyorsanız, hastaysanız, çocuklarınız varsa, evinize gıda ürünü almak zorundaysanız, egzersiz yapmanız ya da günlük işlerinizi yürütmeniz gerekiyorsa aşağıda yer alan uyarıları göz önünde bulundurarak güvenli sosyal mesafenizi oluşturabilirsiniz" diye belirtti.

’İşe gidip gelme saatleri kademelendirilmeli’

Korona virüs açısından risk grubunda olan vatandaşlara önerilerde bulanan üniversite yetkilileri, toplu taşıma araçlarını kullananlara önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, "Toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, işe gidip gelme saatlerinizi kademelendirmelisiniz, böylece yoğun olmayan saatlerde seyahat edebilirsiniz. Yolculuk saatlerinizde yapacağınız sadece küçük bir sapma bile viral bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca toplu taşıma araçlarında yüzeylere mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmalısınız" ifadelerini kullandı.

’Seyahat zorunluluğu olanlar çok dikkat etmeli’

Meslekleri gereği ya da farklı mecburiyetleri nedeniyle seyahat eden vatandaşlara almaları gereken önlemleri aktaran Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Uçak, tren veya otobüslerle uzun mesafeler kat ederken; insanlardan olabildiğince sağlıklı bir mesafede kalmalısınız. Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri-CDC bu konuda altı adım veya daha fazlasını tavsiye etmektedir. Yolculuk sonunda, varış noktasına ulaştıktan sonra mutlaka duş almalısınız" tavsiyelerinde bulundu.