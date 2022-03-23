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Anadolu Üniversitesi mezunları yurt dışındaki animasyon yapımlarında görev alıyor

23.03.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi mezunları yurt dışındaki animasyon yapımlarında görev alıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları, yurt dışında yaptıkları işlerle adlarından söz ettiriyor.

Üniversitesinin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1990'dan bu yana 4 yıllık lisans eğitimi veren bölüm, alanın Türkiye'de endüstrileşmesine önemli katkılar sunarken, ortaya koyduğu yenilikçi projelerle küresel düzeyde başarılar elde ediyor.

Bölüm başkanlığını Prof. Fethi Kaba'nın yaptığı Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, hem akademik kadro hem de teknolojik yenilikler açısından her geçen gün daha da güçlenerek öğrencilere daha iyi bir eğitim vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğretim elemanları ve öğrencileriyle birçok proje üreten bölüm, yurt içi ve yurt dışından gelen projeleri de başarıyla gerçekleştiriyor.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümde geleneksel animasyon için bir, bilgisayar animasyonu için de iki stüdyo yer alıyor. Ekrana doğrudan kalemle çizim yapılabilen cintiq atölyesi ve hareket yakalama stüdyosu bulunan Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, render farm, 4K sinema kamerası, 3D baskı makinesi gibi imkanlar sunulan öğrenciler geniş bir çalışma alanına sahip oluyor.

Mezunlardan Onur Şentürk, "Ejderha Dövmeli Kız" filminin jeneriğini tasarlayıp ve yönetti. Murat Kılıç ise "007 James Bond: No Time to Die"da, Kubilay Kocaoğlu Oscar ödüllü "Yer Çekimi", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları", "Galaksinin Koruyucuları", "Avengers: Age of Ultron", "Tarzan Efsanesi", "Titanların Öfkesi", "Kötü Kedi Şerafettin" filmlerinde animatörlük yaptı.

Bölüm mezunlarından Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar ise mezuniyet sonrası profesyonel çalışmalarını çizgi roman üzerine yoğunlaştırarak dünyaca ünlü "DC Comics" ve "Marvel" gibi çizgi roman şirketlerinde çizer olarak görev aldı.

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