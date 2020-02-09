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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bir yılda 714 etkinlik düzenledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın önderliğinde gerçekleşen yeni yönergesi ve yapılanmasının ardından 2019 yılında 714 etkinlik düzenledi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci kulüplerini aktif bir yapıya kavuşturmak için yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti. Öğrenci kulüplerinin çalışmaları hakkında konuşan Rektör Çomaklı, “2019 yılında üniversitemiz bünyesinde 18 yeni öğrenci kulübü kurulmuş, böylece aktif öğrenci kulübü sayımız 53 olmuştur. Kulüplerin yeni yapılanması çerçevesinde, Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü, Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü, Dijital Dönüşüm Kulübü, Engelsiz Anadolu Kulübü, Geleneksel Türk Sporları Kulübü, Milli Fikir ve Düşünce Kulübü, Yabancı Diller Kulübü gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz çalışmalarına yıl boyu devam etti. Öğrenci kulüplerimizde yaptığımız yenilenmenin yanı sıra, aktif öğrenci sayımızı da arttırdık. Şu anda üniversitemiz öğrenci kulüplerinde 7 bine yakın üye öğrencimiz bulunmaktadır” dedi.

“Üniversitemizdeki bütün etkinlikler öğrenci kulüpleriyle birlikte gerçekleştiriliyor”
Öğrencilerin ve öğrenci kulüplerinin ön planda olmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Çomaklı, “Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi, üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen tüm etkinliklerin öğrenci kulüpleriyle birlikte gerçekleştirilmesini sağladık. Ev sahibinin onlar olmasını istedik. Bu girişimlerimiz neticesinde, öğrenci kulüplerimiz sadece 2019 yılında 714 etkinlik düzenledi. Bunun önümüzde yıllarda da artarak devam etmesini sağlayacağız. Öğrenci kulüpleri yapılanmasını, en üst düzeyde verim elde edilecek ve ülkemizdeki diğer üniversitelere model olabilecek düzeyde bir dönüşüme tabi tuttuk. Kulüplerin faaliyet alanlarına göre fiziksel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aynı faaliyet alanında bulunan kulüpleri birbirine yakın odalarda konumlandırdık. Böylece birbirleriyle kolayca etkileşim kurabilmelerine olanak tanınmış oldu. Öğrencilerimizin burada keyifli zaman geçirebilecekleri salon sporları ekipmanları temin ettik. Onların uygun şartlara sahip ortamlarda çalışmaları ve üretebilmelerine imkan tanıdık. Onlar da azimle çalışmalarını sürdürerek önemli başarılara imza attı. 2019 yılında elde edilen başarılı çalışmaların 2020 yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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