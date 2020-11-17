Anadolu Üniversitesi öğrencilerine çalışma hayatı eğitimi verilecek

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi arasında hazırlanan İşbaşı Eğitim Programları ile üniversitesi öğrencilerine çalışma hayatı eğitimi verilecek.

Poje ile Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda uygulanacak 3+1 Eğitim Modeli kapsamında 1 yarı yıllık İşyeri Eğitimi Uygulaması yapacak öğrencilerin, öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kapsamında belirlenen işyerlerinde pratik tecrübe ile geliştirmeleri amaçlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesi için Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi arasında Eskişehir Meslek Yüksekokulu 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması İşbirliği Protokolü İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar Ve İşkur Şube Müdürü Erdoğan Şahin’in katıldığı tören ile imzalandı.



