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Anadolu Üniversitesi öğrencisine 2 ayrı ödül

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda 2 ayrı ödüle layık görüldü.Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’na katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü öğrencisi Onur Kenar, Anadolu Üniversitesinin gurur kaynağı oldu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisine 2 ayrı ödül

Anadolu Üniversitesi, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda 2 ayrı ödüle layık görüldü.
Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’na katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü öğrencisi Onur Kenar, Anadolu Üniversitesinin gurur kaynağı oldu. Kenar, “İnternet Yayıncılığı ve Blog” kategorisinde Anime Stüdyo adlı çalışması ve “İnternet Yayımcılığı ve İnternet Sitesi” kategorisinde Portfolyo Gezgini(m) adlı çalışmasıyla üçüncülük ödülü kazandı.
Anadolu Üniversitesi’ni temsilen törene katılan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, başarılı öğrencisini yalnız bırakmadı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, iki ayrı ödül ile dönen Onur Kenar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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