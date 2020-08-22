Anadolu Üniversitesi Rektör Erdal’dan, ODTÜ Rektörü Kök’e hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ü ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ve başarı temennilerini iletti.

Ziyarette, kamu kurumları, özellikle de üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin ülkemize sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Rektör Erdal, Rektör Kök’e çalışmalarında başarılar diledi. Üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin güçlü Türkiye’nin inşasına önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Kök, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Erdal’a teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur’un da yer aldığı ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

