YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi Rektör Erdal’dan, ODTÜ Rektörü Kök’e hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Üniversitesi Rektör Erdal’dan, ODTÜ Rektörü Kök’e hayırlı olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ü ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ve başarı temennilerini iletti.
Ziyarette, kamu kurumları, özellikle de üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin ülkemize sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Rektör Erdal, Rektör Kök’e çalışmalarında başarılar diledi. Üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin güçlü Türkiye’nin inşasına önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Kök, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Erdal’a teşekkür etti.
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur’un da yer aldığı ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”
Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”
Kocasinan’da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı
Kocasinan’da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Evrim Eczanesi
Odunpazari
Kardelen Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Gözdem Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gümüşkonak Beldesi Şehidini Bekliyor
Gümüşkonak Beldesi Şehidini Bekliyor
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.