Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’a ziyaretler

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, makamında ziyaretçilerini ağırladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Belarus Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Viktor Vasilyeviç Rıbak ile Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müşaviri ve Ticaret Temsilcisi Ruslan Viktoroviç Kizeleviç’i ağırladı. Büyükelçi Viktor Vasilyeviç Rıbak ve Müsteşar Ruslan Viktoroviç Kizeleviç, Rektör Erdal’a yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Erdal, nazik ziyaretleri dolayısıyla Büyükelçi Rıbak ve Müsteşar Kizeleviç’e teşekkürlerini iletti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak’ın da yer aldığı ziyarette, iki ülke arasında başta eğitim hizmetleri olmak üzere oluşturulabilecek işbirlikleri de değerlendirildi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tekin ve eski Milletvekili Özegen’den Rektör Erdal’a ziyaret

Diğer bir ziyarette ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve AK Parti eski Milletvekili Erdoğan Özegen’i makamında ağırladı. Gerçekleşen ve üniversiteler arası olası iş birliklerinin konuşulduğu görüşmede, Rektör Tekin ve eski Milletvekili Özegen hayırlı olsun dileklerini ileterek, Prof. Dr. Fuat Erdal’a yeni görevinde başarılar diledi. Kamu kurumları, özellikle de üniversiteler arasında kurulacak iş birliklerinin şehre ve ülkeye sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Rektör Erdal, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Tekin ve Özegen’e teşekkürlerini iletti. Ziyarette Erdoğan Özegen, yeni mezun olduğu Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü diplomasını Rektör Erdal’ın elinden aldı. Rektör Erdal, kep ve mezuniyet cübbesini giydirdiği Özegen’e diplomasını takdim ederek, başarılar diledi. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

