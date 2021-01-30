Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Şahin'den ebeveynlere video paylaşım platformlarında "otomatik oynatmayı" kapatın önerisi:

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, ebeveynlere video paylaşım platformlarındaki "otomatik oynatmayı" kapatıp yerine "ebeveyn kontrolü"nü açmalarını tavsiye etti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ev içinde vakit geçirme süresinin arttığını belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına daha fazla vakit ayırdığından gün içinde kendilerine zaman yaratmak için evlatlarının eline cep telefonu ya da tablet vererek kenara çekilebildiğini söyleyen Şahin, bu çocukların dijital dünyayla baş başa kaldığını anlattı.

Çocukları dijital cihazlarla yalnız bırakmamak gerektiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"O küçük ekranlar dünyanın her yerine açılan pencerelerdir. Çocuklar son zamanlarda video izleme platformlarıyla karşı karşıya kalıyor. Video izleme oyun oynamaya göre, zihinsel olarak daha pasif bir süreçtir. Çocukların uzun süre video izlemesini önermiyoruz. Bu süreç mental problemler ortaya çıkartabilir."