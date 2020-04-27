Yeni tip Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında, sosyal izolasyon sağlamak için insanlar evlerinde vakit geçirilirken Anadolu Üniversitesi SODİGEM, sosyal izolasyon günlerinde Yankı Odası Etkilerine karşı uyardı.

Covid-19 olarak isimlendirilen bu virüsten korunmak adına kapalı alanlarda bulunan bireylerin, dijital ortamlarda geçirdikleri sürenin ve aktifliklerinin arttığı göze çarpıyor. Bu durumun sonucunda, sanal ortamlar üzerinden iletişim kuran gruplar üzerinde görülmeye başlanan ve bilim literatüründe Yankı Odası olarak adlandırılan etki ön plana çıkıyor. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın bir projesi olarak kurulan ve toplumu bilgilendirmek adına yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Yankı Odası kavramını tanımlayarak etkilerini ve etkilerinden kurtulma yollarını paylaştı.

Yankı Odası, sosyal ve politik kutuplaşmanın yanında aşırılığı da arttırabiliyor

Yankı Odası Etkisini, sosyal medyanın denetimsiz mekanizması ve uygulanan filtrelemelerle; bireylerin kendileri ile aynı görüşteki kullanıcılardan oluşan, görünmez küçük bir odaya hapsolması olarak özetleyen SODİGEM uzmanları, bu durumun sonucunda bireylerin, kendi düşüncelerinin genel kanıyı oluşturduğu fikrine kapıldığını belirtiyor. Yankı Odasını ziyaret eden bir insanın, potansiyel olarak bilinçsiz onaylama yanlılığı ile mevcut görüşlerini güçlendiren bilgiler aramaya başladığının altını çizen uzmanlar, ilerleyen safhalarda toplum içerisinde sosyal ve politik kutuplaşmanın yanında aşırılığın da artabileceğine değiniyor.