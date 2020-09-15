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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nde toplu imza töreni

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig’de mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 2020-2021 sezonu için anlaştığı sporcular ile toplu imza töreni düzenlendi.Rektörlük Salon 2009’da düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı, Antrenör Murat Kabadayı ve sporcular katıldı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nde toplu imza töreni

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig’de mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 2020-2021 sezonu için anlaştığı sporcular ile toplu imza töreni düzenlendi.
Rektörlük Salon 2009’da düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı, Antrenör Murat Kabadayı ve sporcular katıldı. 2020-2021 sezonu için anlaşılan sporculara sözleşmeleri imzalatıldı.
İmzaların ardından sporculara başarı dileklerini ileten Galip Özsarı, sporcuların her zaman başarı hedefi olan ve geçmişinde sayısız başarılara imza atan bir takıma geldiklerini belirtti. Sözlerine sporcuların her zaman destekçisi olacağını ifade ederek devam eden Özsarı, en iyi imkanlarda sezonu tamamlamak için çalışmalar yaptığını iletti. Sakatlık yaşanmayacak başarılı bir sezon olması temennileri ile sözünü tamamladı. Fotoğraf çekiminin ardından imza töreni sona erdi.
Anadolu Üniversitesi Gençlik Ve Spor Kulübü iç transferde; Fatma Özbahar, Simay Atay, Zeynep Nur Bilgeç, Kübra Nur Şahan, Tuğba Özbek, Selen Keser, Deniz Yürcü, Şevval Ersöz, Ela Örgen, Aleyna Köse, Melisa Pekli, Esra Tezcan Ve Zehra Mansuroğlu ile anlaşırken dış transferde; geçtiğimiz sezon Mardin Sağlık Spor forması giyen Fatma Akgün ve Sinem Vatan, Polatlı Belediye Spor’da sezonu bitiren Melek Yazıcı ile anlaşmaya vardı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü’nde toplu imza töreni

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