Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin ilk sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tehdidine karşı eğitimden spora, kamudan özel sektöre kadar tüm iş kolları ve sektörlerde planlanan işler için dijital ortamlar üzerinden birçok farklı yöntem uygulanıyor.

Bu süreçte planlanan birçok etkinlik askıya alınırken, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılması planlanan “Ünitercih” fuar takvimi kapsamındaki organizasyonlar, sanal fuar formatı ile hayata geçti. Türkiye’de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan “Ünitercih Online Tercih Günleri” sanal fuarına dijital eğitimin dünyadaki öncü kurumlardan Anadolu Üniversitesi de katıldı.

“Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir”

“Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir” sloganıyla başlatılan online fuarların ilki Marmara Bölgesi’ni kapsayacak şekilde 2-3 Mayıs tarihlerinde Online Marmara Üniversite Tercih Günleri ismiyle hayata geçti. Tasarlanan online fuar sayesinde katılımcı kurumlar, fuarda görev alabilmek için kalabalık ortamlarda bulunmadan ofis veya evlerinden süreci yönetebilecek ve aday öğrencilerle iletişim kurabilecek. Canlı görüşme fonksiyonu ile kurum temsilcileri sisteme dahil olarak standı yönetebilecek ve ziyaretçilerle etkileşim halinde olacak.