Anadolu Üniversitesi ürün ihtisas borsacılığının gelişmesine katkı sağlayacak

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi (ELÜS), tarım emtiasına ELÜS ile yatırım, ürün ihtisas borsacılığına yönelik farkındalığın artırılması ve ekosistemin geliştirilmesi hedefiyle iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törende iş birliği protokolüne imza attı.

Erdal, törende, tarımsal üretimin her dönemde olduğu gibi bugün de bütün ülkeler için hayati önem arz eden alanların başında geldiğini ifade etti. Erdal, üretici ve tüketiciyi buluşturan güçlü ihtisas borsalarının varlığının da bir ülkenin tarımsal üretiminin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

TÜRİB'in üreticinin bin bir zahmetle ürettiği ürünün gerçek değerini bulmasını sağladığını vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"TÜRİB ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmaktadır. Anadolu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle başta eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere tüm imkanlarımızla üreticimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. TÜRİB ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların hem üreticimize hem tüketicimize hem de tarım sektörüne katkılar sunması temennisiyle protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali de tarım sektörünün etkinliğini ve bu alandaki verimliliği artırmak, tarım borsacılığı ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmak için üniversite-sanayi iş birliklerini önemsediklerini ifade etti.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi'nin yürüttüğü projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Kırali, "Anadolu Üniversitesi örgün ve yaygın eğitimde çok önemli bir yere sahip. Anadolu Üniversitesinin akademik gücü ve imkanlarıyla çok geniş kitlelere erişim sağlaması sayesinde sektörümüzün önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki kurum arasında imzalanan protokolle, AÜ ve TÜRİB'in, lisanslı depoculuk, ELÜS, tarım emtiasına ELÜS ile yatırım ve ürün ihtisas borsacılığına yönelik farkındalığın artırılması ve ekosistemin geliştirilmesi çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunması, başta ürün ihtisas borsacılığının geliştirilmesi olmak üzere tarım sektörüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, ortak faaliyetler, etkinlikler, ders, seminer, sertifika programlarının düzenlenmesi ve yayınlar hazırlanarak sektörün yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Protokolle birlikte Açıköğretim Sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ürün ihtisas borsacılığı ile ilgili konuların işlenmesi, yayın eksikliğinin giderilmesi ve uzmanlaşmış insan kaynağı sayısının artırılması hedefleniyor.

