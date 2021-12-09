YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi ürün ihtisas borsacılığının gelişmesine katkı sağlayacak

Anadolu Üniversitesi ürün ihtisas borsacılığının gelişmesine katkı sağlayacak

09.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi ürün ihtisas borsacılığının gelişmesine katkı sağlayacak

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi (ELÜS), tarım emtiasına ELÜS ile yatırım, ürün ihtisas borsacılığına yönelik farkındalığın artırılması ve ekosistemin geliştirilmesi hedefiyle iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törende iş birliği protokolüne imza attı.

Erdal, törende, tarımsal üretimin her dönemde olduğu gibi bugün de bütün ülkeler için hayati önem arz eden alanların başında geldiğini ifade etti. Erdal, üretici ve tüketiciyi buluşturan güçlü ihtisas borsalarının varlığının da bir ülkenin tarımsal üretiminin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

TÜRİB'in üreticinin bin bir zahmetle ürettiği ürünün gerçek değerini bulmasını sağladığını vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"TÜRİB ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmaktadır. Anadolu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle başta eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere tüm imkanlarımızla üreticimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. TÜRİB ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların hem üreticimize hem tüketicimize hem de tarım sektörüne katkılar sunması temennisiyle protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali de tarım sektörünün etkinliğini ve bu alandaki verimliliği artırmak, tarım borsacılığı ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmak için üniversite-sanayi iş birliklerini önemsediklerini ifade etti.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi'nin yürüttüğü projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Kırali, "Anadolu Üniversitesi örgün ve yaygın eğitimde çok önemli bir yere sahip. Anadolu Üniversitesinin akademik gücü ve imkanlarıyla çok geniş kitlelere erişim sağlaması sayesinde sektörümüzün önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki kurum arasında imzalanan protokolle, AÜ ve TÜRİB'in, lisanslı depoculuk, ELÜS, tarım emtiasına ELÜS ile yatırım ve ürün ihtisas borsacılığına yönelik farkındalığın artırılması ve ekosistemin geliştirilmesi çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunması, başta ürün ihtisas borsacılığının geliştirilmesi olmak üzere tarım sektörüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, ortak faaliyetler, etkinlikler, ders, seminer, sertifika programlarının düzenlenmesi ve yayınlar hazırlanarak sektörün yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Protokolle birlikte Açıköğretim Sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ürün ihtisas borsacılığı ile ilgili konuların işlenmesi, yayın eksikliğinin giderilmesi ve uzmanlaşmış insan kaynağı sayısının artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındıEskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:56
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Kalava Eczanesi
Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
Kalava Eczanesi
Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
Kalava Eczanesi
Odunpazari
(09.12.2021 18:30 / 10.12.2021 08:30) Eczanesi
091220211830101220210830
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.