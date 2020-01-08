Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, eğitim, araştırma ve olası iş birliklerini konuşmak amacıyla bir araya geldi.

ETB’de gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve ETB Yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Söz konusu toplantıda, başta Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ile Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü olmak üzere üniversitenin bütün birimleri ile iletişimin sağlanmasına dönük görüşmelerde bulunuldu.

Ziyarette ETB Yönetim Kurulu Başkanı Zeydan, Rektör Çomaklı’ya ETB’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. ETB’de birimlerin çalışma şekillerini yerinde gösteren Zeydan, ETB Elektronik Satış Sistemini Rektör Çomaklı ve beraberindekilere aktardı.

Geçtiğimiz aylarda ETB tarafından düzenlenen“Kadın ve Toprak” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafları inceleyen Rektör Çomaklı, kurumlar arası irtibatı geliştirmek ve geçekçi işbirlikleri sağlamak için ETB ile bir araya geldiklerini ifade ederken Üniversite olarak sahip olunan büyük bilgi birikimini, Eskişehir Ticaret Borsası gibi üniversite ve şehir için önemli olan kurumlarla paylaşmanın önemine de değindi.

