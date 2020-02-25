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Anadolu Üniversitesi Yıldız Kadınlar Hentbol Takımı Türkiye finallerinde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 13:09 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Yıldız Kadınlar Hentbol Takımı, karşılaştığı Yenidoğan Gençlik Spor Kulübü’nü 29-24’lük skorla galip geldi.

Anadolu Üniversitesi Yıldız Kadınlar Hentbol Takımı Türkiye finallerinde

Anadolu Üniversitesi Yıldız Kadınlar Hentbol Takımı, karşılaştığı Yenidoğan Gençlik Spor Kulübü’nü 29-24’lük skorla galip geldi. Türkiye finallerinde oynamaya hak kazanan Anadolu Üniversitesi Yıldız Kadınlar Hentbol Takımı Eskişehir il birincisi oldu.
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı’nda 30 yıl boyunca aktif sporcu olarak oynadığını belirten ve şu an Kadın Hentbol Takımı’nın yöneticisi olan Öğr. Gör. Dr. Şenay Kabadayı, başarının kaynağının alt yapı çalışmaları olduğunu dile getirdi. Alt yapı çalışmalarında yer alacak oyuncuları ilde gerçekleştirilen pilot çalışmalarıyla seçtiklerini söyleyen Kabadayı, bu çalışmalarda oyuncular arası işbirliğinin de önemli olduğunu da vurguladı. Eskişehir’deki sporculara erişim konusunda Anadolu Üniversitesi’nin isminin prestij sağladığını ve okullar ile işbirliğini kolaylaştırdığını ifade eden Öğr. Gör. Dr. Şenay Kabadayı, “Çocuklar maç yaptıkça gelişiyor ve üniversitemiz de bizlere servis olanağı, antrenman için saha ve malzeme temini gibi her türlü olanağı sağlıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da var olan sistemi yürütebilmemiz konusunda son derece destek oldu. Geçen sene sporcularımızla tanışarak desteklerini ifade etmesi oyuncularımızı çok etkiledi. Anadolu Üniversitesi’nin çatısı altında olmak bile onlara ayrıcalık getiriyor” dedi.

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