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Anadolu Üniversitesinde ’1’inci Kariyer Günü’ etkinliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından ’1’inci Kariyer Günü’ 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.Düzenlenecek etkinlik kapsamında öğrenciler; konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya gelecek.

Anadolu Üniversitesinde ’1’inci Kariyer Günü’ etkinliği

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından ’1’inci Kariyer Günü’ 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.
Düzenlenecek etkinlik kapsamında öğrenciler; konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya gelecek. Turizm sektöründe bulunan birçok firma ile doğrudan iletişim fırsatı bulacak olan öğrenciler, bu sayede staj ve kariyer olanaklarından faydalanabilecek. Etkinlikte sadece aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler değil, Turizm Fakültesinden mezun olan kişiler de yer alabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
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Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

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Akşam
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Yatsı
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Selam Eczanesi
Odunpazari
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Ünver Eczanesi
Tepebasi
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
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