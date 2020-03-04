YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi’nde “Ombudsmanlık” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi’nde “Ombudsmanlık” konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen “Ombudsman Nedir, Nasıl Olunur ve Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarını” konferansı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.Konferansa konuşmacı olarak, Kamu Denetçisi Yahya Akman ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcısı Dr.

Anadolu Üniversitesi Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen “Ombudsman Nedir, Nasıl Olunur ve Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarını” konferansı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.
Konferansa konuşmacı olarak, Kamu Denetçisi Yahya Akman ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş katıldı. Kamu Denetçisi Yahya Akman, birçok ülkede kamu denetçiliğinin olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Hak arama dediğimiz zaman insanlık tarihi kadar eski bir konudan bahsetmiş oluyoruz. İnsanlar, toplu şekilde yaşamaya başladığı zamanlardan itibaren çeşitli problemlerini, sıkıntılarını gidermek adına kendilerini yönetenlere bazen şahsi bazen de kurumsal yapılar üzerinden şikayetlerini iletmişlerdir. Dünyanın çoğu ülkesinde böyle bir kurum var. Bizim kültürümüzde ise devletle vatandaş arasındaki problemleri ve bazen de vatandaş ile vatandaş arasındaki problemleri gidermeye yönelik bilirkişi olarak, görüşüne, bilgisine başvurulan kişiler var olmaya başlamıştır.” dedi.
Tarihçilerin yapmış oldukları araştırmalarda Ombudsmanlığın sadrazamla eşdeğer olduğunu dile getiren Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş, “Bu kurumun ağırlığı, Osmanlı yönetimindeki sadrazama eşdeğerdi. Ombudsmanlık konusunda Türkiye’de ve dünyada bir büyüme eğilimi söz konusu, bundan dolayı görevleri, kapasitesi ve çalışan sayısı artacak. En temel görevleri şikayetleri almak ve tanık koruması olan ombudsmanlık, sadece hukuki yoldan çözüm bulan değil icra yetkisine de sahip olan ve bazen olaylara etki edebilen bir kurum olabiliyor.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Timur Eczanesi
Odunpazari
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.