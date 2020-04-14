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Anadolu Üniversitesi'nden 1 milyon öğrenciye Kovid-19 farkındalık testi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 19:19 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi'nden 1 milyon öğrenciye Kovid-19 farkındalık testi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ), internet tabanlı ortamlarda 1 milyon öğrenciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) farkındalık testi uyguladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle dünyanın birçok noktasından öğretim faaliyetleri dijital ortamlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Yarım asırdır açık ve uzaktan öğretim kültürünü dijitalleşme süreciyle birleştiren AÜ'nün, 1 milyondan fazla öğrencinin gireceği açıköğretim sistemi bahar dönemi ara sınavı için farkındalık oluşturacak etkili bir deneme testi hazırladığı kaydedildi.

Öğrencilerin sınav ara yüzlerini tecrübe edebilecekleri Çevrimiçi Sınav Sistemini hayata geçiren AÜ'nün, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili de farkındalık oluşturacak bir testi öğrencilerle buluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İnternet tabanlı olarak gerçekleşen test ile 1 milyonun üzerinde öğrenciye yeni tip koronavirüs hakkında temel olarak bilinmesi gerekenleri içeren sorular yöneltiliyor. Böylelikle öğrencilerin, pandemi süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Öğrencilere sınav deneyimi sağlayan Covid-19 Farkındalık Testi , sınavlar hakkında çokça merak edilen soruların cevaplarını da içeriyor. Çeşitli yönlendirmeler ve kullanım biçiminin detaylı anlatımıyla olabildiğince anlaşılır hale getirilen sistem sayesinde sınava girecek 1 milyon öğrenci sınavların gerçekleşme biçimi hakkında fikir sahibi oluyor."

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