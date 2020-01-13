Anadolu Üniversitesi’nden Ar-Ge ve İnovasyon alanında öncü birim ’ARİNKOM TTO’

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak faaliyete geçen ARİNKOM TTO, kurulduğu 2013 yılından beri yürüttüğü faaliyetler ve sağladığı hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Ulusal ve uluslararası projeleri, üniversite ve sanayi iş birliği çalışmalarını ve girişimcilik alanındaki faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan ARİNKOM TTO, TUBİTAK tarafından destekleniyor. Kuruluşundan bu yana fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturan birim, 2019 yılı sonu itibariyle 82 ulusal, 30 uluslararası patenti Anadolu Üniversitesi portföyüne ekledi. Bu portföy içerisindeki 3 uluslararası ve 1 ulusal patent ticarileştirilerek 450 bin liralık gelir elde edilmesi sağlandı. Aynı zamanda ARİNKOM TTO, 2017 yılında kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu sonrası Fikri Haklar Politika ve Esaslarını Senato kararı ile yasaya uygun bir şekilde revize eden ilk üniversite olma niteliğini Anadolu Üniversitesine kazandırdı.

"ARİNKOM TTO öğrencilere fırsatlar tanıyor"

Yurt içinden ve dışından birçok ödül almaya hak kazanan patentlerle girişimciliğe desteğin yanı sıra küresel çapta inovasyon anlayışı benimseyen Anadolu Üniversitesi, hızla gelişen iş birlikleri ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Desteklediği projeler ve başlattığı proje tabanlı staj uygulamasıyla farklı bir bakış açısına sahip olan Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi, büyük firmalarla birlikte öğrencilere de önemli ölçüde fayda sağlıyor. Uygulama kapsamında öğrenciler, Türkiye’nin önden gelen birçok firmasında 3 ay boyunca staj yapma fırsatı buluyor.