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Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Dünyanın 28 ülkesinde nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan sıralamada, 85 üniversite arasında 9.

Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

Dünyanın 28 ülkesinde nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan sıralamada, 85 üniversite arasında 9. oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla 2009 yılında kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın 2020-2021 Türkiye’de tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 85 üniversite yer aldı. Anadolu Üniversitesi makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi ve öğrenci puanları değerlendirilerek oluşturulan sıralamada, 85 üniversite arasında 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

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