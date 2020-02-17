YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesinden Dünya Kediler Günü’nde anlamlı etkinlik

Anadolu Üniversitesinden Dünya Kediler Günü’nde anlamlı etkinlik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) öğrencilerinin hayata geçirdiği proje kapsamında Dünya Kediler Günü’nde Yunus Emre Kampüsünde bulunan sokak hayvanları için tasarlanan kedi evleri, kampüsün uygun noktalarına yerleştirildi.Hazırlanan kulübeler özellikle kış aylarında yaşamsal zorluklarla mücadele eden sokak hayvanları için güvenli birer barınma alanı oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) öğrencilerinin hayata geçirdiği proje kapsamında Dünya Kediler Günü’nde Yunus Emre Kampüsünde bulunan sokak hayvanları için tasarlanan kedi evleri, kampüsün uygun noktalarına yerleştirildi.
Hazırlanan kulübeler özellikle kış aylarında yaşamsal zorluklarla mücadele eden sokak hayvanları için güvenli birer barınma alanı oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kulübelerin yerleştirilmesine ilişkin, “Allah’ın sessiz melekleri dediğimiz, sokak hayvanlarının kış şartlarındaki barınma sorunlarını çözmek için bir proje geliştirmeye karar vermiştik ve geçtiğimiz ay kampüsteki köpekler için farklı noktalara kulübeler yerleştirmiştik. Bu kulübeler de kampüsteki dostlarımız için geliştirmeyi düşündüğümüz projelerin güzel bir başlangıcı oldu. Bugün aynı zamanda Dünya Kediler Günü. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde, kampüste bulunan kediler için kedi evlerini farklı noktalara yerleştiriyoruz. Beş adet kedi evi, kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. Anadolu Üniversitesi olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz" dedi.
Anadolu Üniversitesi GTHK üyesi ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşen Can ise, “Bugün kedi evlerini kampüsün farklı noktalarına yerleştireceğiz, geçtiğimiz aylarda da köpekler için kulübeleri kampüste konumlandırmıştık. Hayvanlar için sevgi ve saygının olduğu bir dünya adına çabalamak çok önemli. Rektörümüz bu konuda fazlasıyla hassasiyet gösteriyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:17
İkindi
16:13
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Sıla Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.