Anadolu Üniversitesi’nden sivil havacılıkta gururlandıran başarı

Türkiye’de sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın girişimleri sonucu, 5 kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)’nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu.

Açıköğretim Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı, ACI tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek program olma unvanını Anadolu Üniversitesi’ne kazandırdı. Uluslararası anlamda Türkiye’yi temsil edecek olan Anadolu Üniversitesi, ACI üyeliği ile sivil havacılık yönetimi alanındaki uzmanlığını akademik ve uzaktan eğitim altyapısı ile entegre ederek geliştirme fırsatı elde edecek.

Türkiye’de ve dünyada uzaktan eğitimin öncüsü Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi bünyesinde eğitim veren Havacılık Yönetimi lisans programı ile havacılık sektörüne nitelikli personeller yetiştiriyor. Bunun yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi yüksek lisans ve doktora programları ile birçok lisans mezunu, havacılık alanında akademik anlamda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Bu doğrultuda, eğitim ve öğretim yoluyla havaalanı yönetiminde mükemmellik arayışında olan ACI’nin tüm performans standartlarına uyan Anadolu Üniversitesi, küresel nitelikli insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla da havacılık sektörünün sürdürülebilir girişimlerine katkıda bulunacak. Eğitim programları iş birliği ve katkı potansiyeli kapsamında da ACI Direktörlüğü ile görüşmeler yürüten üniversite, ACI Global Eğitim Merkezi’nde Anadolu Üniversitesi’nin de yer alması ve ortak sertifika programları için çalışmalar gerçekleştirecek.

Sivil havacılık ve havaalanı yöneticiliği alanlarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılım gösterebileceği kurslar ve eğitim programları için ACI ve Anadolu Üniversitesi imkanlarını ortak olarak kullanacak. İş birliği alanlarını genişletmek isteyen taraflar diploma programlarında da birlikte çalışabilecek. Üyelikle beraber ACI tarafından her yıl 4 defa olmak üzere farklı havalimanlarında ve farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılma fırsatı bulan Anadolu Üniversitesi, katkı alanlarını çeşitlendirmenin yanında ücretsiz olarak birçok yayından faydalanabilecek.