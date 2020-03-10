YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı

Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi’nin, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) akademik üyeliği, ACI kurumsal sosyal medya hesabından duyuruldu.Türkiye’den akredite alan ilk ve tek üniversite olma niteliğine sahip Anadolu Üniversitesi ile yüksek niteliğe sahip profesyonellerin yetiştirileceği mesajı verilen paylaşımda, üyelikten ötürü duyulan mutluluğa da vurgu yapıldı.

Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı

Sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi’nin, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) akademik üyeliği, ACI kurumsal sosyal medya hesabından duyuruldu.
Türkiye’den akredite alan ilk ve tek üniversite olma niteliğine sahip Anadolu Üniversitesi ile yüksek niteliğe sahip profesyonellerin yetiştirileceği mesajı verilen paylaşımda, üyelikten ötürü duyulan mutluluğa da vurgu yapıldı. ACI kurumsal sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi;
“Anadolu Üniversitesinin ACI üyeliğini bildirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu eğitim kurumunun üyeliği, yüksek nitelikli profesyonellerin gelişimini sağlayarak bize havacılık ihtisasını geliştirme konusunda destek olacaktır.”
ACI nedir?
ACI EUROPE, eğitim ve öğretim yoluyla havaalanı yönetiminde mükemmellik arayışına kendini adamış bir kurumdur. İlgili kurslara sahip eğitim kurumları, tam zamanlı personel ve tam zamanlı öğrenciler için ACI üyeliğinin avantajlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan ACI EUROPE’a tanınmak için başvurabilirler.
ACI üyeliği hakkında
Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın girişimleri sonucu, 5 kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)’nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu. Açıköğretim Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı, ACI tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek program olma unvanını Anadolu Üniversitesi’ne kazandırdı. Uluslararası anlamda Türkiye’yi temsil edecek olan Anadolu Üniversitesi, ACI üyeliği ile sivil havacılık yönetimi alanındaki uzmanlığını akademik ve uzaktan eğitim altyapısı ile entegre ederek geliştirme fırsatı elde edecek. Sivil havacılık ve havaalanı yöneticiliği alanlarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılım gösterebileceği kurslar ve eğitim programları için ACI ve Anadolu Üniversitesi olanaklarını ortak olarak kullanacak. İş birliği alanlarını genişletmek isteyen taraflar diploma programlarında da birlikte çalışabilecek. Üyelikle beraber ACI tarafından her yıl 4 defa olmak üzere farklı havalimanlarında ve farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılma fırsatı bulan Anadolu Üniversitesi, katkı alanlarını çeşitlendirmenin yanında ücretsiz olarak birçok yayından faydalanabilecek.

Anadolu Üniversitesi’nden uluslararası başarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Botanik Eczanesi
Odunpazari
Gerek Eczanesi
Tepebasi
İdil Eczanesi
Odunpazari
Lokman Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.