Anadolu Yayıncılar Derneğinden ATO'ya "Ekonomiye Güç Verenler" ödülü

Ankara Ticaret Odası (ATO), Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde "Ekonomiye Güç Verenler" kategorisinde ödül aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, JW Marriott Otel'de yapılan ödül törenine katıldı.

Törende, ATO, "Ekonomiye Güç Verenler" kategorisinde "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ve "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinliklerindeki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Baran, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

- "Ekonomideki her çalışmaya destek olacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, Ankara'nın ticaret ve sanayi potansiyeliyle uluslararası alanda çok sayıda marka çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Başkentin tarihi ve turistik değerlerine dikkati çeken Baran, "Ankara, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri barındırmış, çevresindeki doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla turizm konusunda da önemli potansiyele sahip bir yer. Ankara tüm bu potansiyeliyle marka şehir olarak bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Biz de Anadolu'nun yöresel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya açılmasını sağlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.