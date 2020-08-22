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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop gezisi

SİNOP HABERLERİ  | 22.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak şehre gelen heyet, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a gelen Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tarihi ve turistik mekanların gezdi.

"Yeni Rota Sinop Medya Buluşması" programı kapsamında kentte bulunan heyet, milletvekili Maviş'in de katılımıyla Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi’ni ziyaret etti.

Burada tarihi yapı hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun’dan bilgi alan gazeteciler, daha sonra tarihi cezaevini gezerek, fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.

Cezaevi ziyaretinin ardından tekne turuna çıkan gazeteciler, kentin sahillerini gezdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ulusal ve yerel medya temsilcilerini güzel Sinop'ta ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sinop'un tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bölgesinde ön plana çıkan bir kent olduğunu belirten Maviş, "Bu güzelliklerin gazeteler, televizyonlar aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşmasını arzu ediyoruz. 'Yeni Rota Sinop Medya Buluşması'nı bu sebepten ötürü çok önemsiyoruz. Kentin bir milletvekili olarak tanıtım noktasında gayret içerisindeyiz. İnşallah Sinop hak ettiği değeri görecek." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ise Sinop'a ilk kez geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini anlattı.

Sinop'un muhteşem bir yer olduğunu aktaran Burhan, "Denizi, kumsalları, tarihi ve doğası ile gerçekten çok güzel bir kent. Tüm bu güzelliklerin sadece ülkemize değil, dünya insanlarına tanıtılması gerekiyor. Bizler üzerimize ne düşüyorsa bu noktada yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Burhan, ziyaretlerinde kendilerine her türlü desteği veren Vali Erol Karaömeroğlu ve Maviş'e teşekkür etti.

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