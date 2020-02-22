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Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları Bilecik’te başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakaları düzenlenen seremoniyle Bilecik’te başladı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İstasyon Spor Salonu’ndaki seremonide yaptığı konuşmada, Bilecik’te sporcuları, antrenörleri ve hakemleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, takımlara başarılar diledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakaları düzenlenen seremoniyle Bilecik’te başladı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İstasyon Spor Salonu’ndaki seremonide yaptığı konuşmada, Bilecik’te sporcuları, antrenörleri ve hakemleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, takımlara başarılar diledi. Emek verilen hiçbir branşta başarısızlığın olmayacağını ve sporun önemine değinen Vali Şentürk, şöyle konuştu:
’’Spor sıradan bir uğraş olarak değil, insanın kendi sağlığı için önemli. Hem fiziksel hem ruhsal hem de istikbaline ilişkin sağlıklı inşa sürecinde kişiliğini oluşturması bakımından da önemli olan bir uğraş olarak değerlendiriyoruz. Çünkü spor yapanlar disiplinli çalışma alışkanlığı ediniyorlar. Spora devam eden gencimiz, mutlaka hayatta başarılı olacağına inanıyorum. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Hayat mücadeleyle doludur. Küçük yaşta sportif müsabakalarla bunun provasını yapmış oluyorsunuz. Uluslar arası arenada ülkemizi temsil edecek gençlerin aranızdan çıkmasını diliyorum.’’
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ise, çocukların müsabakalarda verdikleri mücadelenin ve döktükleri terin ne kadar anlamlı olduğunu bildiklerini belirterek, disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda aralarından başarılı sporcuların çıkacağını söyledi.
Müsabakalarda, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla, Manisa ve Uşak illerinden 10 takım mücadele edecek.

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