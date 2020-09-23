YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. “Anadolu’da Kadın Sergisi” kapılarını açtı

“Anadolu’da Kadın Sergisi” kapılarını açtı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin Modern Sanatlar Galerisi, Dr.

Kepez Belediyesi’nin Modern Sanatlar Galerisi, Dr. Zuhal Başbuğ’un “Anadolu’da Kadın” temalı sergisine ev sahipliği yapıyor. Kırsaldaki kadınların yaşamlarından kesitlerin sunulduğu sergi sanatseverleri bekliyor.
Kepez Belediyesi’nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark’ta, sanatseverlerin hizmetine açılan Modern Sanatlar Galerisi, kadın temalı sergilerle ziyaretçilerine Anadolu’nun renklerini sunuyor. Modern Sanatlar Galerisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Zuhal Başbuğ’un, “Anadolu’da Kadın” temalı resim sergisine de ev sahipliği yapıyor. Kırsaldaki kadınların yaşamlarından kesitlerin sunulduğu, genellikle kadın figürünün yer verildiği, figüratif kompozisyonlu resim çalışmaları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kadın hayatına dokunan sergi
Galerinin giriş kısmında kına gecesi, düğünde oynayan, evinin penceresinden dışarıyı gözleyen kadınların konu edildiği tablolar yer alıyor. Her biri 1 metreye 1 metre olan yağlı boya tablolarından ‘At Üzerinde Gelin Alma’ tablosu da sanatçı tarafından galerinin koleksiyonuna hediye edildi. Açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan ve Korona virüs nedeniyle süresi uzatılan serginin eserleri pandemi nedeniyle evde kalmamız gereken günlerde de sanatseverlerle buluşturuldu. ‘Evde kal, sanatla kal’ mottosu ile yola çıkan Kepez Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Modern Sanatlar Galerisi’ndeki güncel sergilerin eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Sanatseverlere 2 farklı sergi daha
Modern Sanatlar Galerisi, 2 farklı sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Galeri de ‘Karikatürlerle Süleyman Demirel’ sergisi de yer alıyor. Isparta İslamköy’deki Süleyman Demirel Müzesi’nde de yer alan eserlerin bulunduğu sergide, çoğunlukla o döneme ait karikatürler bulunuyor. Galerinin büyük salonunda ise, 15 Temmuz Destanı Sergisi’de en nadide eserlere ev sahipliği yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Antalya Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:55
İkindi
16:20
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Arat Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.