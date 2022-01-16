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AnadoluJet, Gaziantep-Erbil uçuşlarına 24 Ocak'ta başlayacak

16.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet, Gaziantep-Erbil uçuşlarına 24 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, 24 Ocak'ta Gaziantep-Erbil tarifeli uçuşlarına başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'tan itibaren karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftanın 2 günü (pazartesi ve perşembe) icra edilecek.

Seferler, Gaziantep Havalimanı’ndan saat 11.25’te, Erbil Havalimanı’ndan ise saat 13.45’te düzenlenecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan meşhur kalesi, görkemli yapıları ve Osmanlı izleri taşıyan eşsiz mimarisi ile tarihi M.Ö 6000’li yıllara dayanan Erbil, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

- Açılışa özel kampanya

Bayrak taşıyıcı marka, açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mart'a kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs'a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" internet sitesini ziyaret edecek yolcular, satın aldıkları biletler üzerindeki iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.

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