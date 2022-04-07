AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm uçuşları 22 Mayıs'ta, İzmir-Beyrut uçuşları ise 17 Haziran'da başlayacak.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaz sezonunda düzenlenecek operasyonlar kapsamında yurt dışında yeni noktalara uçuşlar başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir-Beyrut direkt uçuşlarımız 17 Haziran’dan itibaren başlıyor. Seferler, haftada 3 gün (salı, cuma, pazar) karşılıklı gerçekleştirilecek. Bodrum-Stockholm direkt uçuşlarımız 22 Mayıs’tan itibaren başlıyor. Bodrum-Stockholm seferleri pazar günleri karşılıklı yapılacak." denildi.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mayıs'a (dahil) kadar satın alacakları biletlerde 31 Temmuz'a (dahil) dek değişiklik yapma hakkına sahip olacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz