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AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

11.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 6 Şubat-9 Nisan 2023'te tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

​​​​​​​Vatandaşlar, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

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