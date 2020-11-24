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"Anadolu’nun her köşesinde bir öğretmenimizin imzası var"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Öğretmenler Günü sebebiyle kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, Öğretmenler Günü’nü kutladı.Öğretmenlerin yurdun en ücra köşelerinden şehir hayatının içindeki her noktaya kadar fedakârca ve özveriyle görev yaptığını belirten Vali Ali Çelik, “Eğitim alanındaki gelişmenin en önemli dinamiği öğretmenlerimiz.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Öğretmenler Günü sebebiyle kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Öğretmenlerin yurdun en ücra köşelerinden şehir hayatının içindeki her noktaya kadar fedakârca ve özveriyle görev yaptığını belirten Vali Ali Çelik, “Eğitim alanındaki gelişmenin en önemli dinamiği öğretmenlerimiz. Bugün Anadolu’nun her köşesinde bir öğretmenimizin imzası, izi var. Ülkemizin ve şahsımın geldiği noktada öğretmenlerimizin gayret ve emekleri var. Daha müreffeh, bilgili, ileri ve ahlâklı insanlar yetiştirmede öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Biz, onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit Necmettin öğretmenlerimiz, şehit Aybüke öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir meslek hayatı diliyorum.” diye konuştu.
Çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamaların pandemi sebebiyle sanal ortamda devam edeceğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.

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