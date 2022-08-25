YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Anadolu'nun kadınları kıyafetleriyle Malazgirt Zaferi etkinliklerini renklendirdi

Anadolu'nun kadınları kıyafetleriyle Malazgirt Zaferi etkinliklerini renklendirdi

25.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Gaziantep, Kayseri ve Bursa'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, yöresel ürünleri ve giysileriyle kültürlerini etkinlik alanına taşıdı - Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği ekibi de Nene Hatun, Şerife Bacı ve Nezahat Onbaşı gibi tarihi isimlerin kahramanlığını tiyatro gösterisiyle canlandırdı

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, hem yöresel ürünlerini tanıttı hem de giydikleri kıyafetlerle kültürlerinden örnekler sergiledi.

Çarho mevkisinde Türk bayraklarıyla donatılan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu.

Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 51 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin zamanda yolculuğa çıktığı millet bahçesinde, Konya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok ilden gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.

Rengarenk kostümleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği ekibi de tarihte önemli yere sahip olan Nene Hatun, Şerife Bacı ve Nezahat Onbaşı gibi isimlerin gösterdiği kahramanlığı tiyatro gösterileriyle canlandırdı.

- "İnsanlar burada aşure gibi birbirleriyle harmanlanıyor"

Bursa'dan gelen Minusa Acar, AA muhabirine, ilk kez Malazgirt Zaferi etkinliklerine katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Ahlat'a 20 saatlik yolculuğun ardından ulaştığını anlatan Acar, "Burada Yörük kültürünü yansıtıyoruz. Yöresel kıyafetlerimizle katıldık. Her taraftan gelen insanlar burada aşure gibi birbiriyle harmanlanıyor. Birçok dost edindik. Evlerine, memleketlerine davet ediyorlar. 7'den 70'e herkes aynı halayda, aynı kültür ve türküde buluşuyor. Gerçekten müthiş bir ortam." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Meryem Pişkinkaya da "25 saat süren otobüs yolculuğunun ardından buraya geldik. Burada Yörük kültürünü yaşatmaya, çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Burası doğu ve batının kaynaşması oldu. Burada samimiyet, saygı var. Muhteşem bir atmosfer. Bunu anlatmanın tarifi yok." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Ayşe Demir de gelenek ve göreneklerini Ahlat'a taşıdıklarını, evde, mahallede giydikleri yöresel kıyafetleriyle zafer kutlamalarına katıldıklarını anlattı.

Doğu ve batıyı kaynaştırdıklarını belirten Demir, "Anadolu'nun tüm renkleri burada. Ata yurdundayız, huzur içindeyiz." dedi.

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Başkanı Hafize Erdoğan, kahraman Türk kadınlarını anlatmak için 20 dakikalık gösteri hazırladıklarını söyledi.

Türk kadınının kimliğini, kahramanlığını bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Erdoğan, "Eskişehir'in kültürüyle geldik. Çok güzel ilgi var. Kahraman Türk kadınlarını canlandırdığımızda insanların duygulandığını görüyoruz. Çok güzel bir ortam oluştu. Her yöreden gelenler bir arada." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyorMalazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor
İzmir'de sağanak etkili oluyorİzmir'de sağanak etkili oluyor
İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldüİzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ahlat

Van Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:22
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Perşembe

Asmin Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Şura Eczanesi
Tusba
Hayat Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.