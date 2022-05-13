Anadolu'nun lezzetleri Sivas'ta yarıştı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir lokantada düzenlenen yarışmaya, 25 üniversiteden 80 takım katıldı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini SCÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker, öğretim görevlisi şef Asuman Kerkez, şef Claudio Chinali, yazar Ebru Erke, şef Yunus Emre Akkor ve şef Umut Reçber yaptı.

Yöresel yemeklerinden örnekler sunulan yarışmada, "ana yemek" kategorisinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri İrem Can ve İbrahim Ulus, "tatlı" kategorisinde Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Sena Çengelköy ve Emircan Sarıkaya birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, yarışmayla geçmişten bugüne yemek kültürünü yaşatmayı ve Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Koç, "150 civarında katılımcı mevcut ve 25 üniversitemiz Sivas'a geldi. Yarışmamızı bilirkişilere emanet ettik, alanında uzman şefleri davet ettik. Bu yarışmanın kazanını çok, kaybedeni yok. Yarışmacılar burada deneyim kazandı, yöresel lezzetlerini bizlerle buluşturdu." ifadelerini kullandı.

