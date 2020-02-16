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Anafartalar caddesi Asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar (Güllük) Caddesi asfalt yenileme çalışmalarının üçüncü etabında Sokullu Caddesi ile Vatan Bulvarı arasındaki orta refüjü kaldırılarak yolu sıcak asfaltla kapladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar (Güllük) Caddesi asfalt yenileme çalışmalarının üçüncü etabında Sokullu Caddesi ile Vatan Bulvarı arasındaki orta refüjü kaldırılarak yolu sıcak asfaltla kapladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi’nde başladığı asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. İlk iki etapta caddenin 100. Yıl Bulvarı ile Sokullu Caddesi arasında kalan kısmı asfaltla kaplanmıştı. Üçüncü ve son etapta Güllük Caddesi’nin Sokullu Caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısım rekor bir sürede asfaltla kaplandı. 15 Şubat Cumartesi günü başlayan asfalt yenileme çalışması ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu bir günde tamamlanarak yol trafiğe açıldı.
Üçüncü etap Sokullu Caddesi ve Vatan Bulvarı arasındaki asfalt yenileme çalışmalarına vatandaşların mağdur olmaması için gece başlandı. Gece trafiğe kapatılan yol geceli gündüzlü yürütülen çalışma ile bir günde trafiğe açıldı. Bozulan asfalt yenilenirken orta refüjde kaldırıldı. Üç etaptan oluşan çalışmalarda gidiş-dönüş 2 bin 500 metre olan yola 2 bin 560 ton sıcak asfalt ve 720 ton plentmiks kullanıldı.

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Gökçen Efe Eczanesi
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