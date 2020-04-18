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Anafartalar Orman İşletme Müdürü göreve başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısıyken Anafartalar Orman İşletme Müdürü olarak atanan Yücel Martin yeni görevine başladı.Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Köle, Eceabat ilçesine yeni kurulan Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan İşletme Müdürü ve yeni atanan Müdür Yardımcısı Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.Öte yandan, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü İdare binası onarım çalışmalarını da yerinde denetleyerek, bilgi aldılar.

Anafartalar Orman İşletme Müdürü göreve başladı

Çanakkale Orman İşletme Müdür Yardımcısıyken Anafartalar Orman İşletme Müdürü olarak atanan Yücel Martin yeni görevine başladı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Köle, Eceabat ilçesine yeni kurulan Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan İşletme Müdürü ve yeni atanan Müdür Yardımcısı Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.
Öte yandan, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü İdare binası onarım çalışmalarını da yerinde denetleyerek, bilgi aldılar.

Anafartalar Orman İşletme Müdürü göreve başladı

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