Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da, 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Teknik heyette pozitif vakanın yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Erzincanspor-Manisaspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izole edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.