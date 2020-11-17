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Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Anagold 24Erzincanspor'da 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da, 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Teknik heyette pozitif vakanın yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Erzincanspor-Manisaspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izole edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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