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ANALİG kafilesi Denizli’ye yolcu edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 08.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Denizli’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak Bilecik kafile yolcu edildi.8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek olan ANALİG Judo Grup Müsabakalarına katılacak sporcular, teknik heyet ve antrenörler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu makamında ziyaret etti.

Denizli’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak Bilecik kafile yolcu edildi.
8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek olan ANALİG Judo Grup Müsabakalarına katılacak sporcular, teknik heyet ve antrenörler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu makamında ziyaret etti. Antrenörleri Galip Güner Aydın, Alkan Alayıldın, Serkan Can ile sporculara Denizli’deki müsabakalarda başarılar dileyen İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, daha sonra kafiyi Denizli’ye gitmek üzere yolcu etti.

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Sabah
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Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
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