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Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.Sporcularımız bu sonuçlarla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo

07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.
Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.
Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.
Sporcularımız bu sonuçlarla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo

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Akşam
18:46
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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