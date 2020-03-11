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ANALİG yüzme yarışları

MALATYA HABERLERİ  | 11.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 7-8 Mart tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları sona erdi.Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı ANALİG grup müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti.

ANALİG yüzme yarışları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 7-8 Mart tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları sona erdi.
Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı ANALİG grup müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti. İlimiz Yüzme takımı yarışlarda Oldukça başarılı oldu. Erkeklerde hem 13 yaş grubunda hem de 14 Yaş grubunda takım halinde birinci olurken, Kızlarda da hem 13 yaş grubunda hem de 14 yaş grubunda takım halinde ikinci olarak, Yarı Finallere katılma hakkı kazandılar. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen verdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı, sporcularımızın antrenörleri ve ailesini tebrik eder, 04 - 05 Nisan 2020 tarihlerinde Diyarbakır ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışlarında başarılar dilerim" dedi.

ANALİG yüzme yarışları

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