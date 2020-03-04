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Analig’de karate takımları finale yükseldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup müsabakaları 22 - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapıldı.Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan takımlar büyük bir başarıya imza atarak gruplardan çıkmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup müsabakaları 22 - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapıldı.
Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan takımlar büyük bir başarıya imza atarak gruplardan çıkmayı başardı. Takımlar bu sonuçla Kayseri’yi yarı final müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Karate müsabakalarında yarı finale yükselen kız ve erkek takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Kocasinan
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Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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