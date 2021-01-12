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Anamur Ticaret ve sanayi Odasından öğrencilere 55 tablet bilgisayar

12.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 55 tablet bilgisayar hediye etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odasınca (ANTSO) temin edilen 55 adet klavyeli tablet bilgisayar için tören düzenlendi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 55 tablet bilgisayar hediye etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odasınca (ANTSO) temin edilen 55 adet klavyeli tablet bilgisayar için tören düzenlendi. Törende konuşan ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sosyal projelere öncülük ettiğini belirterek, geçmiş yıllarda köy okullarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine ve eğitime verdiği destek için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Torunoğlu, hediye ettikleri tabletlerle uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Amaçlarının, tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilere destek olmak olduğunu aktaran Torunoğlu, “Tablet bilgisayarlar, yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak. Temennimiz pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır” dedi.
Kaymakam Mehmet Nuri Başaran ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımının devam ettiğini belirterek, TOBB’a eğitime desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunduklarını belirterek, “Kişisel olarak da sivil toplum kuruluşlarımızdan da destek alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye ettik. Ancak bunu alenileştirmeden yaptık. Ticaret Odası olarak sizlere de çocuklarımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Başaran, Garnizon Komutanı Taner Tükel, Belediye Başkanı Kılınç ve Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, ANTSO Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz ve meclis üyelerinin katılımı ile Milli Eğitim Müdür Vekili Alp Aslan’la protokol imzalandı.
Odanın bağışladığı tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağılması için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tabletin, 15’i Bozyazı ilçesinde, 40’ı ise Anamur’da verilecek.

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