Anamur’a OSB kurulacak

Mersin’in Anamur ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB’nin bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlaması hedefleniyor.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ile bakanlık, valilik ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir araya geldi.

Anamur Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçeye yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Kaymakamı İsmail Gültekin, OSB’nin Anamur için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Organize Sanayi Bölgesinin kurulabilmesi için en başından bu yana destek veren Mersin Milletvekili ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a, Valimize, Büyükşehir Belediyesine ve Anamur Belediyesine teşekkür ediyorum. En yakın OSB’ye 200 kilometre uzaklıktaki Anamur’da OSB kurulması ile birlikte burada üretilen ne varsa yine Anamur’da işlenecek ve bir katma değer oluşturulacaktır” dedi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ise, “Organize Sanayi Bölgesinden yalnızca yatırımcılar değil aynı zamanda Anamurlu ve Bozyazılı vatandaşlarımız faydalanacak. OSB’nin kurulması ile birlikte bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin de, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

