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Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hfızısıhha Kurulu tarafından alınan kararda Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, “Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir” duyurusu yapıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.
Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hfızısıhha Kurulu tarafından alınan kararda Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.
İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, “Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir” duyurusu yapıldı.

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