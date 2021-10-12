YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor

Anaokullarının malzeme ihtiyacı Karabük'teki meslek lisesinden karşılanıyor

12.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Murat Ulusoy: - "Öğrenciler, döner sermayeden hem kendilerine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar"

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri, Türkiye'nin çeşitli illerindeki anaokulları için ahşap kutular üretiyor.

Aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, okulların ahşap materyal ve mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezince anaokulları için istenen 2 bin adetlik resim ilişkilendirme kutusu yapan öğrenciler, bu sayede öğrendiklerini pekiştiriyor.

Anasınıfı öğrencilerinin resimle bir objeyi eşleştirmek için kullandığı bu kutular, daha sonra ihtiyacı olan okullara ulaştırılıyor.

Elde edilen gelirden payını da alan öğrenciler, bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı, Karabük Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) destekleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında meslek liselerindeki atölyelerin yenilendiğini anlattı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin yenilenen ahşap atölyesinde Bakanlık talimatıyla anaokullarına 2 bin kutu imal ettiğini aktaran Akbaş, "Bin adedinin hazır olduğunu ifade ettiler. Bin adet için daha çalışıyorlar." dedi.

- "Diğer kurumlardan siparişleri bekliyoruz"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Murat Ulusoy da okulda döner sermayesi işletmesiyle resmi kurumların işlerini yapabildiklerini dile getirdi.

Anaokulları için 2 bin resim ilişkilendirme kutusu yaptıklarını aktaran Ulusoy, "15-20 güne kadar tamamlayacağız. Diğer kurumlardan da siparişleri bekliyoruz. Burada 5 öğretmen yaklaşık 100 öğrenciyle faaliyet gösteriyoruz. Yapılan işlerin yüzde 30'u öğrenciye, yüzde 70'i de öğretmen ve diğer personellere paylaştırılıyor. Buraya gelen öğrenciler, döner sermayeden hem kendilerine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar." dedi.

Öğrenci Mertcan Yeşilkaya da atölyede kullanmayı öğrendikleri makinelerle kutu ve mobilya yaptıklarını belirterek, el becerilerinin geliştiğini, bilgisayar çizimi de öğrendiklerini söyledi.

Alperen Çetinkaya ise atölyede yaptıkları ürünlerle el becerilerini geliştirdiklerini dile getirerek, "Makineleri kullanmayı öğrendik. Bilgisayarda yaptığımız çizimlerle mobilya tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Karabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandıKarabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandı

Karabük Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
12:41
İkindi
15:48
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Bulut Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.