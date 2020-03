Anaokulu öğrencileri doğada eğitim görüyor

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan Naciye Kabakçı Anaokulu öğrencileri doğayla iç içe eğitim görüyor.

Naciye Kabakçı Anaokulunda "Naciye Ece Kurşun Orman Eğitim Alanı" Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Naciye Kabakçı Anaokulundaki faaliyetlere katılmaktan dolayı mutlu olduklarını gözlenen öğrenciler burada gerçekleşen etkinliklerle doğayı yakından tanıyıp, çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyorlar.

Öğrenciler doğa ile iç içe eğitim yapıyor

Şehirlerde yasayan çocukların doğayı keşfetmesi, doğal ortamda yasayarak, deneyimleyerek aktif bir şekilde öğrenebilecekleri bir eğitim anlayışının geliştirilmesi çalışmaları Karesi Naciye Kabakçı Anaokulunda start aldı. Naciye Kabakçı Anaokulu okul bahçesine bitişik olan 2 bin metrekarelik ağaçlık alan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonrasında "Orman Eğitim Alanı" olarak düzenlenerek Naciye Kabakçı Anaokuluna verildi.

Mini hayvanat bahçesi ilgi görüyor

Yapılan tahsisten sonra hayırseverimiz Ömer Kurşun ve ailesi ile görüşülerek ağaçlık alanın düzenlenmesine, alan içine bir ağaç ev yaptırılmasına ve ağaç evin içinin geleneksel kültürümüzü yansıtacak şekilde tasarlanmasına karar verilmiş; yaklaşık 200.000 TL civarındaki giderler Kurşun ailesi tarafından karşılanmıştır. "Naciye Ece Kurşun Orman Eğitim Alanı"nda okul idaresi tarafından planlanan program dahilinde her gün bir sınıf alan etkinlikleri yaparak etkinlik sonunda da doğa evinin içinde bir kültürel etkinlik gerçekleştiriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan anaokulu içindeki mini hayvanat bahçesi de öğrencilerin ilgisini çekiyor. Okul Müdürü Rahşan Polat, keşfederek öğrenmenin öğrencide kalıcı bilgilerin oluşmasın da yardımcı olacağını belirtti.

Vali Yazıcı, "Bütün projelerin içerisinde en anlamlısı"

Böyle bir tesisin çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Vali Ersin Yazıcı ise, "Bu proje, bütün projelerin içerisinde en anlamlı olanı diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece bir proje değil, sadece bir konu ön plana çıkarılmamış. Onları sosyalleştirmek adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Okul bahçeleri ekolojik açıdan tasarlandıklarında çocuklara çevreye yönelik çok önemli yaşam tecrübeleri kazandırabilmektedir. Bizler bireysel olarak çocuklarımızı daha çok doğa ile bir araya getirebiliriz. Çocukların doğayı sevmesi, saygı duyması ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi için de onlara gerçek yaşam içinde çevre konularını öğrenmelerine imkan tanınması gerekmektedir. Çocuklarımızın gelişimine pozitif katkı sunan bu projenin daha da gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Eğitim yatırımları son derece önemli ve gereklidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılacak olan her türlü yatırımı destekleyeceğiz. Eğitim gönüllüsü Ömer Kurşun’a, bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa ile iç içe eğitim yapılacak alanın kurdelesi Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırsever Ömer Kurşun, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Naciye Kabakçı Anaokulu Müdürü Rahşan Polat ve öğrenciler tarafından kesildi.