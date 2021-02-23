Anaokulu öğrencileri mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri bir etkinlik çerçevesinde mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği, Gara şehitleri nedeniyle erkene aldı. Bu kapsamda okulda düzenlenen etkinlik sonrası minik öğrenciler Türk bayrakları alarak, öğretmenleri eşliğinde okulun bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığına, iş yerlerine ve mahalle sakinlerine dağıttı. Muhtarlık binası önünde İstiklal Marşı’nı da okuyan minik öğrencilere mahalle sakinleri pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik etti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan okul yönetimi, "Görevi başındaki tüm askerlerimizin, polislerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla etkinliğimiz biraz öne çekilmiştir. Öğrencilerde bayrak sevgisi, milli manevi duyguları pekiştirmek, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak etkinlik yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

