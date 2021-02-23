YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Anaokulu öğrencileri mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı

Anaokulu öğrencileri mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı

23.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri bir etkinlik çerçevesinde mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı.12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği, Gara şehitleri nedeniyle erkene aldı.

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri bir etkinlik çerçevesinde mahalle sakinlerine Türk bayrağı dağıttı.
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği, Gara şehitleri nedeniyle erkene aldı. Bu kapsamda okulda düzenlenen etkinlik sonrası minik öğrenciler Türk bayrakları alarak, öğretmenleri eşliğinde okulun bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığına, iş yerlerine ve mahalle sakinlerine dağıttı. Muhtarlık binası önünde İstiklal Marşı’nı da okuyan minik öğrencilere mahalle sakinleri pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik etti.
Etkinlik hakkında açıklama yapan okul yönetimi, "Görevi başındaki tüm askerlerimizin, polislerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla etkinliğimiz biraz öne çekilmiştir. Öğrencilerde bayrak sevgisi, milli manevi duyguları pekiştirmek, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak etkinlik yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:18
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Burcu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230220211830240220210830nobetci
Burcu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230220211830240220210830nobetci
Burcu Eczanesi
Merkez
Eczanesi
230220211830240220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Osmaneli’de yangın söndürme tatbikatı

Osmaneli’de yangın söndürme tatbikatı

Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı

Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı

Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı

Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı

SYDV yardımları aralıksız devam ediyor

SYDV yardımları aralıksız devam ediyor

Bilecik’te haftalık korona vaka sayısında artış

Bilecik’te haftalık korona vaka sayısında artış

Esnafa bin TL’lik destek

Esnafa bin TL’lik destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.