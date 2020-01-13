Anaokulu öğrencilerinden toprak çöpü yutar mı sergisi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteği ile Toprak Çöpü Yutar Mı Projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.

Çınar’da bulunan Atatürk İlkokulu’nda eğitim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde Toprak Çöpü Yutar Mı Projesi kapsamında atık malzemelerden çeşitli ürünler yaptı. Atık malzemelerden çeşitli ürünler ortaya çıkaran öğrenciler bu eserleri okulda sergiledi. Sergiye Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Aziz İde, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

İde, öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında atık malzemelerden çeşitli ürünler yaptıklarını söyledi. İde, “Öğrenciler yaptıkları eserleri okullarında sergiledi. Atık malzemelerden yapılan sergiyi gezdik. Öğrencilerin bu yaşta bilinçlendirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.



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