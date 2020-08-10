Anaokulu öğretmeninden alkışlanacak uygulama

Aziziye İlçesi’ne bağlı Alaca Mahallesi Yunus Emre Yücelik İlkokulu, öğretmen Fatma Nur Avcı’nın hünerli elleriyle yeniden hayat buldu.

Okul öncesi öğretmenliği yapan Fatma Nur Avcı’ya Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’dan tam destek geldi. Yaptığı gönüllülük çalışmalarını Başkan Orhan’ı davet ederek gösteren öğretmen Avcı’ya tam destek geldi. ‘Küçük dokunuşlar Kocaman gülüşler’ olsun sloganı ile başlattıkları okul boyama çalışmalarında resim ve çizgi film karakterlerini kullandıklarını söyleyen Fatma Nur öğretmen, yerel yönetimlerden de bu yönde destek istiyor. Kısıtlı imkanlarla yaptıkları çalışmalarında gönüllülük esasına göre çalıştıklarını dile getiren Fatma Nur öğretmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın çalışmalarına ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Fatma Nur Avcı, “Geçtiğimiz dönem anasınıfında ücretli öğretmenlik yaptığım okulun sınıflarını gönüllü arkadaşlarımızla renklendirdik. İmkanlarımız kısıtlı olsada gönüllerimiz imkanları zorladı. Çocuklarımızın okula uzak kaldığı bu sürecin sonunda onların okul sevgisini yeniden uyandırmak adına, çocuklarımızın küçücük gülümsemeleri için çabaladık. Belediye başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’ın, davetimize icabeti bizleri gururlandırdı. Her türlü desteği vereceğini söylemesi ise çalışmalarımıza doping olacaktır” dedi.

Başkan Orhan; Eğitime Dair Tüm Çalışmaları Destekliyoruz

Anaokulu öğretmeni Fatma Nur Avcı ve gönüllü arkadaşlarının yaptığı çalışmaları bizzat yerinde gören Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesi sınırlarında görülen bu örnek çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Belediye olarak şu ana kadar eğitim yapılan hizmetlerde her zaman öncü olduklarını anlatan Başkan Orhan, “Fatma Nur hocam, Alaca’da bulunan Yunus Emre Yücelik İlkokulu’nu öğrencileri için adeta yeniden tasarlamış. Hocamıza nazik daveti ve bu değerli çalışmada bize de yer verdiği için teşekkür ediyorum. Adeta okulu öğrencilerin sıkılmadan bunalmadan eğitim görecekleri eğlenceli bir konuma getirmiş. Eğitimciliğin asıl gereği olan okulu sevdirme projesi emsal teşkil edecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra da bizden isteyeceği talepleri de elimizden geldiğince karşılama sözü verdik. Aziziye Belediyesi olarak gerek kırtasiye yardımı gerekse sınavlar öncesi desteklerimizle öğrencilerimize ve eğitimcilerimize gereken tüm destekleri veriyoruz. Eğitim konusuna öncelik veriyoruz. Bundan sonrada aynı şekilde önceliğimiz olacaktır” dedi.

