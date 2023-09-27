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Anaokulum bahçemde projesi ile okullaşma oranı artıyor

27.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Anaokulum Bahçemde” projesi çerçevesinde Nurel Enver Taner Anaokulu Polis Lojmanları Yerleşkesi Dersliği’nin açılış töreni yapıldı.

Anaokulum bahçemde projesi ile okullaşma oranı artıyor

Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan bu proje ile okul öncesi eğitim alan çocuklar, bulundukları apartman sitelerinden çıkmadan okullarına gidebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı “Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ne uygun fiziki şartlarını sağlayan bölmelerinde teşfiratı Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi’ndeki açılış törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, veliler ve çocuklar katıldı.
"Şuurlu veli, eğitim şehri Gaziantep’te en büyük referansımız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada eğitim hayatında 7 yaşın çok geç olduğunu belirterek, “Okul öncesi eğitim-öğretim hayatından büyük bir öneme sahip. Anaokulum Bahçemde projesi çerçevesinde hem İl Milli Eğitim ile hem de Gaziantep Valiliği ile koordineli çalışıyoruz. Şuurlu veli eğitim şehri Gaziantep’te en büyük referansımız. Artık bilim dünyası anaokullarının çok önemli olduğuna işaret ediyor. Çocuklarımız okul öncesi eğitimle eğitimine başladığı zaman daha şuurlu bir öğrenci profiline kavuşuyor. Özellikle bilim dünyası 3-4 yaşını çok önemsiyor. Bunları ıskalamadan çocuklarımızı emin ellerde eğitmemiz gerekiyor. O yüzden bu açılışını yaptığımız eğitim yuvası göründüğünden çok daha mühim. Projede Milli Eğitim Bakanlığı’nın güvencesi içerisinde. Bu konuda sisteme hakikaten güven duyuluyor. Bize düşen şey de lojistik destek. Bu tür okulları site bahçelerinde açmamızın bir dizi avantajları da var. Servis ücreti örneğin. Velilerimiz servis endişesinden de kurtuluyor. Bu bakımdan çocuklarımızın kendi ikamet ettikleri sitenin bahçesinde eğitim almaları, ebeveynlerin endişesini ortadan kaldırıyor” dedi.

"ÇOCUKLAR, YAŞAM ORTAMLARINDAN AYRILMIYOR"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, Anaokulu Bahçemde projesinin muhteşem bir proje olduğunu ifade ederek, “Gaziantep’e özgü. Gaziantep’in özelliklerini yansıtan bir proje. Türkiye’de ilk ve tek. Harika bir iş çıkarılmış. Bu proje ile yaşam ortamlarından ayrılmıyor. Evinin önünden okula gelmiş oluyor. Servise binmiyor. Bir güvenlik sorunu yaşanmıyor. Anne babasına yakın oluyor. Trafik artmıyor. Yani bir taşla onlarca kuş vuruyoruz” şeklinde konuştu.
"Proje çerçevesinde açılan derslik sayısı 8’e çıkarılıyor"
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, Anaokulum Bahçemde projesinin 3’üncü yılında olduklarını dile getirerek, “Biz ilimizdeki sitelerde derslik alanı olan bütün sitelerde, okul öncesi eğitimi vermeyi hedefleyen bir proje başlattık. Bu zamana kadar 6 site içerisinde bizim dersliğimiz vardı. Bu sezon 2 tane daha açıyoruz. Bu birincisi. Polis lojmanları içerisinde açtığımız bu derslik, önceden lokal olarak kullanılıyordu. Daha sonra kütüphaneye dönüştürüldü. Daha sonra da metruk bir arazi oldu. Bu projeyle okulların eğlence ve oyun alanına dönüştü. Toplamda bu zamana kadar büyükşehir Belediyesi ile birlikte 600 öğrenciye hizmet veren alanlar oluşturuldu” diye konuştu.

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