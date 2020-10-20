ANATOLİA, Konya’da teknolojik dönüşüme öncülük edecek

Konya’da Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, üniversiteler ve kamu arasında bilgi, iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla ‘Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)’ kuruldu.

Konya Sanayi Odası öncülüğünde kurulan platformun yürütme kurulu başkanlığına Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil seçildi. Yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Şekeroğlu, Mevlüt Tosunoğlu, Vasıf İnan, Şeyma Ayhan, Mustafa Büyükeğen, Kazım Erdoğan, Eymen Yumak, Bahattin Düzgün.

Konya’daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi temsilcilerinin katıldığı ‘Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)’nın toplantısında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ANATOLİA’nın Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasındaki iş birliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunacağını söyledi. ANATOLİA’nın şehrin teknolojik dönüşümünde önemli rol oynayacağının altını çizen Kütükcü, "Konya’da şu anda toplam 28 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Burada alınacak çok yolumuz var. Çünkü bu sayı Konya’nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısının ve niteliklerinin artırılması ile Konya, teknolojik dönüşüm sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütecek ve bir teknoloji merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaptığı çalışmaların, birçok firmaya da örnek olacağını ve bir sinerji oluşturacağını kaydeden Kütükcü, ANATOLİA etrafında ortaya konulacak bilgi paylaşımlarının firmaların, şehrin ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.