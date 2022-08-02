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Anayasa Mahkemesi 320 binden fazla bireysel başvuruyu karara bağladı

02.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mahkemede 108 bin 301 dosya derdest durumda bulunuyor

Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran'a kadar 320 bin 253 bireysel başvuruyu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2022'ye kadar geçen süreçteki başvuru istatistiklerini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Anayasa Mahkemesine 428 bin 554 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 320 bin 253'ü sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 74,7 olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte mahkemeye en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. En fazla bireysel başvurunun sonuçlandırıldığı yıl ise 89 bin 651 ile 2017 oldu.

Sonuçlandırılan başvurulardan 276 bin 188'inde kabul edilemezlik kararı veren Yüksek Mahkeme, 28 bin 838 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, en az bir ve birden fazla hakkın ihlal edildiğine karar verdiği 29 bin 196 başvurudan 17 bin 681'inde "makul sürede yargılanma hakkının", 3 bin 95 başvuruda "mülkiyet hakkının", 2 bin 908 başvuruda "adil yargılanma hakkının", 2 bin 561 başvuruda ise "ifade özgürlüğünün" ihlal edildiğine hükmetti.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, bu yıl yapılan 67 bin 395 başvurudan 17 bin 824'ü karara bağladı.

Anayasa Mahkemesinde 108 bin 301 dosya derdest durumda bulunuyor.

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